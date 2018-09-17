Sahil Güvenlik uzman erbaş alım başvuruları şartları ve sınav tarihi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3. dönem Uzman Erbaş alımı başvurularında son dakika gelişmesi. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımları 17 Eylül Pazartesi itibariyle başladı. Sahil Güvenlik uzman erbaş alım başvurularında son gün ise 27 Eylül 2018 saat 14:00. Sahil Güvenlik uzman erbaş alım kılavuzuna göre, başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 12 Ekim 2018 tarihinden itibaren başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2018. Sahil Güvenlik uzman erbaş alım başvuruları bugün başladı. Resmi site olan www.sahilguvenlik.gov.tr'den yapılan açıklamada 2018 yılı Sahil Güvenlik 3. dönem uzman erbaş alımı başvuruları 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Uzman erbaş olmak isteyenlerin heyecanla beklediği gün geldi ve adaylar, başvuru koşullarını öğrenip nasıl başvuru yapılır öğrenmek istiyorlar. Sahil Güvenlik 3. dönem uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve başvuru şartları detayları ile haberimizde.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alım ilana başvurabilmek için uzman çavuş adaylarından aşağıdaki şartlar talep edilecek;

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin

“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir.),

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi). Başvurular; 17 Eylül 2018 günü saat 15.00’de başlayıp, 27 Eylül 2018 günü saat 14.00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 17 Eylül 2018 saat 15:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 27 Eylül 2018 saat 14:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 12 Ekim 2018 tarihinden itibaren başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.