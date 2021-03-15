Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan kritik İHA hamlesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İHA alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıl için 6 adet yerli malı insansız hava aracı alımı planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tedarik edilecek İHA’ların Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı olacağı bilinirken, ANKA mı yoksa Bayraktar TB2 mi olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak daha önce, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 sistem (6 adet) Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 İHA alımı yapılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, halihazırda Türkiye’de envanterinde MALE Sınıfı İHA bulunmayan tek silahlı kuvvet konumunda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT envanterinde, halihazırda ANKA ve Bayraktar TB2 tipi İHA’lar aktif olarak kullanılıyor.

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