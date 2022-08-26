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Gündem Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama! Sayı verildi
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama! Sayı verildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 21:34:00 -
Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama! Sayı verildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.

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