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Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 381 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:41:11 -
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 381 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Son bir haftada 381 düzensiz göçmenin yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 5-11 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 14 olayda, 381 düzensiz göçmenin yakalandığı, 3 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.

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