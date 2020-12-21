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Aktüel Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alınacak
Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alınacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 01:53:49 -
Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alınacak

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

Devlet memurluğu için başvurular, 28 Aralık 2020-5 Ocak 2021 tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Alımlar, çevre ve makine mühendisi, yüzme öğretmeni, eğitim geliştirme uzmanı, spiker, radyo ve televizyon uzmanı, uzman, avukat ve hizmetli unvanlarında yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına, Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre 'Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur' kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

2020 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları taşımak.

Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

'Hizmetli' unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü, diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır."

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