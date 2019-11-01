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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son 1 haftada 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 2 bin 406 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

2019-11-01 17:43:00 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son 1 haftada 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 25-31 Ekim'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son bir haftada meydana gelen 76 olayda, 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

 

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