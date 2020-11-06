Sahil Güvenlik Komutanı Kendir Muğla Valisi'ni ziyaret etti
MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Kente gelen Kendir ve beraberindeki heyet, Vali Tavlı ile makamında görüştü.
Vali Tavlı, Tuğamiral Kendir ve beraberindeki heyetle bir sohbet etti. Kendir, Valilik şeref defterini imzaladı.
Ziyarette, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel ile Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan hazır bulundu.