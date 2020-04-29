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Aktüel

Sahil güvenlik ekiplerinin durdurduğu tekne çalıntı çıktı

2020-04-29 14:17:24 -
Sahil güvenlik ekiplerinin durdurduğu tekne çalıntı çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, sahil güvenlik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Sahil güvenlik ekipleri, bindikleri TCSG-13 botuyla Karataş açıklarında şüphelendikleri bir tekneyi durdurdu.

Yapılan incelemede, teknenin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca teknenin içinde battaniyeye sarılı çalıntı 1500 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan teknedeki C.Z. (29) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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