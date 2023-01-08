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Gündem Sahil Güvenlik 2022'de Ayvacık'ta Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 göçmeni kurtardı
Gündem

Sahil Güvenlik 2022'de Ayvacık'ta Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 göçmeni kurtardı

Kuzey Ege'de yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2022 yılında Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 09:43:00 -
Sahil Güvenlik 2022'de Ayvacık'ta Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 göçmeni kurtardı

 Kuzey Ege'de yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2022 yılında Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2022 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik botlar ve can salları içindeki toplam 2 bin 225 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

4’ü çocuk 6 kaçak göçmen hayatını kaybetmişti
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’ın Midilli Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kaçak göçmenlerden 15'i kurtarılırken, 4'ü çocuk 6 kaçak göçmen ise hayatını kaybetmişti.

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