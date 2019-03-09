Sahil güvenlik 11 düzensiz göçmeni kurtardı
Aydın'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında sürüklenen bir teknede bulunan 11 düzensiz göçmeni kurtardı.09 Mart 2019 Cumartesi 17:08
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken tekneleri sürüklenen 11 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında sürüklenen bir tekne tespit etti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu teknedeki 11 Filistin uyrukluyu kurtardı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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