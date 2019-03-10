Sahil Güvenliği ‘Sahil-Net’ konuşturacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer platformları, Sahil-Net Projesi’yle ağ destekli yetenek altyapısına kavuşacak.10 Mart 2019 Pazar 09:35
Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer platformları, Sahil-Net Projesi’yle ağ destekli yetenek altyapısına kavuşacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ONUR Mühendislik tarafından yürütülecek proje kapsamında komutanlığa bağlı unsurlar hem birbirleriyle hem de karadaki karargahlarla IP tabanlı kablosuz ağlar üzerinden bağlantı kurabilecek.
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