Sahil Güvenliği ‘Sahil-Net’ konuşturacak Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer platformları, Sahil-Net Projesi’yle ağ destekli yetenek altyapısına kavuşacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer platformları, Sahil-Net Projesi’yle ağ destekli yetenek altyapısına kavuşacak. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ONUR Mühendislik tarafından yürütülecek proje kapsamında komutanlığa bağlı unsurlar hem birbirleriyle hem de karadaki karargahlarla IP tabanlı kablosuz ağlar üzerinden bağlantı kurabilecek.

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