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Aktüel Şahidov: NATO içinde bir güvensizlik ortamına sebep olacak
Aktüel

Şahidov: NATO içinde bir güvensizlik ortamına sebep olacak

Uluslararası ilişkiler uzmanı, Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Şahidov, Yunanistan’ın provokasyonlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 18:33:00 -
Şahidov: NATO içinde bir güvensizlik ortamına sebep olacak

YENİ AKİT  ANKARA

ABD’ye güvenerek Türkiye’ye karşı skandal açıklamalar yapan ve birçok uluslararası hukuku çiğneyerek adaları silahlandıran Yunanistan’a ilişkin Uluslararası ilişkiler uzmanı, Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Şahidov, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Şahidov yaptığı değerlendirmede, “Yunanistan'dan Türkiye'ye herhangi bir provokasyon sadece Ege bölgesinde gerginliğe yol açmayacaktır. Aynı zamanda NATO içinde bir güvensizlik ortamı yaratacaktır. Adaları silahlandırmak tehlikeli bir adımdır” dedi.

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