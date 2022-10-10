Şahidov: NATO içinde bir güvensizlik ortamına sebep olacak
Uluslararası ilişkiler uzmanı, Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Şahidov, Yunanistan’ın provokasyonlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
ABD’ye güvenerek Türkiye’ye karşı skandal açıklamalar yapan ve birçok uluslararası hukuku çiğneyerek adaları silahlandıran Yunanistan’a ilişkin Uluslararası ilişkiler uzmanı, Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Şahidov, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Şahidov yaptığı değerlendirmede, “Yunanistan'dan Türkiye'ye herhangi bir provokasyon sadece Ege bölgesinde gerginliğe yol açmayacaktır. Aynı zamanda NATO içinde bir güvensizlik ortamı yaratacaktır. Adaları silahlandırmak tehlikeli bir adımdır” dedi.