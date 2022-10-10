Şahidov: NATO içinde bir güvensizlik ortamına sebep olacak

YENİ AKİT ANKARA

ABD’ye güvenerek Türkiye’ye karşı skandal açıklamalar yapan ve birçok uluslararası hukuku çiğneyerek adaları silahlandıran Yunanistan’a ilişkin Uluslararası ilişkiler uzmanı, Siyaset Bilimci Dr. Ahmet Şahidov, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Şahidov yaptığı değerlendirmede, “Yunanistan'dan Türkiye'ye herhangi bir provokasyon sadece Ege bölgesinde gerginliğe yol açmayacaktır. Aynı zamanda NATO içinde bir güvensizlik ortamı yaratacaktır. Adaları silahlandırmak tehlikeli bir adımdır” dedi.