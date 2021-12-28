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Aktüel Şahide Türe kimdir? Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe öldü mü?
Aktüel

Şahide Türe kimdir? Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe öldü mü?

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe öldü mü? sorusu sosyal medyada gündem oldu. Torunu Berkcan Güven ile birlikte çektikleri videolarla birçok kişinin gönlünde yer edinen Şahide Türe'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Şahide Türe kimdir? Şahide Türe kaç yaşında? Şahide Türe neden öldü, hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:00:00 - 2021-12-28 12:02:10
Şahide Türe kimdir? Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe öldü mü?

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, çektiği videolarla milyonlarca kişiyi anneanesi Şahide Türe ile tanıştırmıştı. Youtuber Berkcan Güven’in birçok videosunda yer alan anneannesi Şahide Türe'in hayatını kaybedip etmediğine ilişkin beklenen açıklama yapıldı. Sosyal medyada anannesi sayesinde 100 bin takipçiye ulaşan Berkcan Güven'in hayranları haberin gerçekliğini merakla araştırırken, babası Burhan Güven'den açıklama geldi. Peki Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe öldü mü? İşte o açıklama.

Berkcan Güven’in anneannesi Şahide Türe öldü mü?

şahide türe

Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin ölüm haberini oğlu Burhan Güven sosyal medya hesabından, 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.

Şahide Türe kimdir?

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

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