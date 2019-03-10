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Sahibinin teslim almadığı valizde, 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve sahibi tarafından alınmayan valizde, 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

10 Mart 2019 Pazar 17:19
Sahibinin teslim almadığı valizde, 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:19
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Uyuşturucu hap

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  • marok necmimarok necmi4 dk önce
    biz gacakcilar, bagajlara belirli bir sistem yapariz, cantanin/ bagajin gurdalanip gurdalanmadigini bi cantaya göz atar, gurdalandiyse, hic dokunmadan s.. gideriz... bu resimdeki bagajdada ayni sistem kurmuz, belkide eski talebelerimden biri....hergeleler hic de arayip sormazlar necmi aga nasilsin iyimisin bi ihtiyacin varmi diye..

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