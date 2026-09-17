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Yaşam Sahibine ulaşmak için seferber oldu! Hesabına yanlışlıkla 83 bin TL yattı
Yaşam

Sahibine ulaşmak için seferber oldu! Hesabına yanlışlıkla 83 bin TL yattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sahibine ulaşmak için seferber oldu! Hesabına yanlışlıkla 83 bin TL yattı

İzmir Buca'da kuru temizlemecilik yapan Murat Mercan, hesabına tanımadığı bir kişiden gelen 83 bin lirayı görünce paranın sahibini bulmak için harekete geçti.

İzmir’de yıllardır müşterilerinin eşyalarını emanet bilinciyle koruyan kuru temizlemeci Murat Mercan, bu kez banka hesabına gelen 83 bin liralık “emanetin” sahibini arıyor.

 

Büyük bir şaşkınlık yaşadı

Murat Mercan, geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında banka hesabına gelen bildirimle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hesabına tanımadığı 'Ramazan Ahmet Kılıçaslan' isimli şahıstan 83 bin lira aktarıldığını gören Mercan, paranın kaynağını öğrenmek için derhal bankanın yolunu tuttu. Banka görevlilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında bilgi veremeyeceğini belirtmesi üzerine esnaf, polis memuru olan kuzeninden yardım istedi. Kuzeninin yönlendirmesiyle geçmiş hesap hareketlerini inceleyen Mercan, aynı kişinin 19 Haziran tarihinde iş yerinde 400 liralık bir işlem yaptığını belirleyerek müşterisi olduğunu anladı. Sosyal medya üzerinden şahsa ulaşmaya çalışan ancak cevap alamayan duyarlı esnaf, parayı sahibine teslim etmek için harekete geçti.

 

“Bu bizim paramız değil”

Yaşadığı şaşkınlığı ve sonrasında izlediği yolu anlatan Murat Mercan, paranın kendisine bir emanet olduğunu vurguladı. Mercan, "Geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sularında hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira civarı bir para girişi olduğunu gördüm. Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Bizim için çok sıkıntılı bir durum, şaşırdım. Bankaya gittiğimde görevli bana KVKK kapsamında müşterinin bilgisini veremeyeceklerini, bu hesaba hiç dokunmamamı ve parayı harcamamamı söyledi" dedi. Kuzeninin tavsiyesiyle gerçeği ortaya çıkardığını belirten Mercan, sözlerine şöyle devam etti: "Benim burada görev yapan polis memuru bir kuzenim var, ona durumu anlattım. Bana dükkanda işlem yaptığımız IBAN'ları kontrol etmemi, geçmiş dönemde böyle bir alışveriş olup olmadığına bakmamı söyledi. Kontrol ettiğimizde 19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıçaslan Bey'in bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiğini fark ettik. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum. Biz bu parayı hak etmedik, bu bizim paramız değil."

 

Para geldi, uykuları kaçtı

Sosyal medyadan attığı mesajlara henüz yanıt alamadığını belirten Mercan, merhum babasının kendisine bıraktığı nasihati hatırlatarak, "Kendisini bulmak için sosyal medya hesaplarından, Facebook ve Instagram'dan mesaj attım ama 3 gün geçmesine rağmen hiç cevap alamadım. 3 asgari ücret değerinde büyük bir para. Biz annemizden, babamızdan aldığımız düsturdan bunu öğrendik. Bizim olmayan paranın 1 kuruşu da aynı, 83 bin lirası da aynı. Buraya insanlar elbiselerini emanet ediyor, yıllardır buradayız. Bu bizim alın terimizin parası değil, o ağabeyin parası. Geçtiğimiz sene babamı kaybettim. Babamın bize bıraktığı en büyük miras 'Oğlum, dökmediğin alın teri ve senin olmayan para sizin değildir' öğüdüdür. Bize dürüstlüğü bıraktı. Ben iki gündür inanın vicdanımdan uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı, belki bir okul taksitiydi, belki de hayalini kurduğu bir evin parasıydı. Sizler aracılığıyla o ağabeye sesleniyorum: Lütfen bize ulaş, emanetin bizde. Paranı teslim edelim, vicdanımız rahatlasın. Hak etmediğimiz bir parayı hesabımızda görmeyiz, bu bize yakışmaz" açıklamasında bulundu.

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