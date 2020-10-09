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Ekonomi Sahibinden satılık araba
Ekonomi

Sahibinden satılık araba

Satılık araba | Son yıllarda ikinci el araçlara talep bir hayli arttı. Hem sıfır hem de ikinci el arabaların fiyatları artış göstermeye devam ediyor. İkinci el araba alacak olanlar hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne kadar? | Araç hasar sorgulama

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:04:00 -
Sahibinden satılık araba

İkinci el araba al | İkinci el araba alacak olanlar güvenli bir şekilde en uygun aracı nasıl alabileceklerini araştırıyor. Peki, ikinci el araç nereden alınır?

Sahibinden satılık araba

İkinci el araba alacak olanlar genellikle sahibinden araç almak ister. Pek çok kişi nereden otomobil alabileceklerini araştırıyor. Bayilerde hem sıfır hem de ikinci el araba satışları yapılıyor. Sahibinden araç almanın en kolay yolu ise internet. Araç sahipleri otomobillerinin satışları için gerekli ilanları genellikle ilan sitelerinde yayınlıyor. Söz konusu ilanlara göz attıktan sonda hayalinizdeki aracı bulabilirsiniz. Elbette bu tip sitelerde kimin ilan vereceği belli değil. Bu sebeple araç satın alırken sahtekarlık yapanların oyunlarına gelmemek için son derece dikkatli olmanızda fayda var. Araç satın alırken resmi işlemleri tamamlamadan ücret ödememekte fayda var. Ayrıca satış için belirleyeceğiniz buluşma noktaları konusunda da hassas olmalısınız. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada pek çok kötü örnek yaşanmış durumda.

İkinci el araba

İkinci el araba alırken nelere dikkat edilir? | Araç satın alırken alacağınız maka ve modelin piyasa değerini araştırmanızda yarar var.

Aracın şasi ve motor numarasını kontrol etmelisiniz.

Araçla test sürüşüne çıkın. Uzman bir kişiye aracı tepeden tırnağa kontrol ettirin.

Hasar kaydı ve kilometre sorgulama işlemlerini yapmayı ihmal etmeyin.

Hasar sorgulama

Alacağınız aracın hasar kaydı olup olmadığını mutlaka incelemelisiniz. Bunun için PTT’nin hasar sorgulama hizmetinden faydalanabilirsiniz. PTT AVM internet sitesi üzerinden bir aracın hasarının olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. PTT AVM üzerinden yapacağınız bu işlem için 9.25 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ayrıca cep telefonunuzdan SMS atarak da hasar sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelir ve hasar kaydını öğrenmek istediğiniz aracın plakasını boşluksuz olarak yazın. Ardından mesajı 5664'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 9.5 TL sorgulama bedeli alacaktır.

HASAR SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Araç km sorgula

Araç kilometre sorgulama işlemini de PTT AVM internet sitesinden yapabilirsiniz. Bu işlem için 6 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca 5664’e araç plaka numarası yazarak öğrenebilirsiniz. Bu işlemi sms ile yaparsanız 8,5 TL ödemeniz gerekiyor.

ARAÇ KM SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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