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Dünya Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı
Dünya

Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:42:00 -
Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen kurt sürüsü, Hakkı Efeoğlu'na ait Kangal cinsi köpeğe saldırdı.

Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. İğdeli Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tatar, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimizi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğe 4 kurt saldırdı" dedi.

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