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Sahibi iki gün önce öldü! Evden çıkanlar ekipleri şoke etti

Manisa'da jandarma ekipleri, sahibi iki gün önce ölen çiftlik evine operasyon düzenledi. Evde; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 1528 parça tarihi eser ele geçirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:16
Sahibi iki gün önce öldü! Evden çıkanlar ekipleri şoke etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin, sahibi iki gün önce ölen çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 1528 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 10 gün önce Mehmet K.'nin (82) çiftlik evinde, çok sayıda tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı.

Jandarma eve operasyon düzenlendi

Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Ancak iki gün önce çiftçi Mehmet K. yaşamını yitirdi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle jandarma, bu sabah eve operasyon düzenledi.

1528 parça tarihi eser ele geçirdi

Ekipler, evde raf, vitrin ve masalara sıralı halde 1528 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserlerin Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlendi. Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarihi eserlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:16
  1. Kavaklıdere
  2. Alaşehir
  3. Jandarma
  4. Çiftlik
  5. Manisa
  6. Manisa Müze Müdürlüğü

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