Şahan Gökbakar'la ilgili vahim iddia! Bir daha insan içine çıkamayacak

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, 'Recep İvedik 3' filminde rol alan Mehmet Önder'in Şahan Gökbakar'la ilgili şok iddialarını köşesine taşıdı. Önder'in "Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" sözlerini aktaran Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Bir zamanlar "Cumhurbaşkanı naber 'Tontişim' diye seviyor beni" diyerek övünen Şahan Gökbakar, uzunca bir süredir sosyal medya muhalifliği yapıyor.

Marmaris'te halkın denize girmesini engelleyecek şekilde kapattığı koydaki evini, yanmaktan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler kurtarınca muhaliflikten vazgeçer gibi olmuştu.

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Seçim döneminde yine iktidarı hedef alan açıklamalar yapıyor. Son günlerde sanki kanaat önderi gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sen' diye hitap edip akıl veriyor. Bu saygısızca tavrını eleştirenlere de küfürler ediyor.

Elbette her vatandaş gibi Şahan da fikirlerini açıklamakta özgür. Sinema yasasını çıkarana kadar iktidar yanlısı olup sonradan muhalif saflara da geçebilir. Bu onun vatandaş olarak en doğal hakkı.

Ancak bu keskin dönüşlerin de bir adabı, etiği olmalı. Şahan'daki 'her şeyi ben bilirim' tavrı ve aynı fikirde olmadığı insanlarla dalga geçmesi muhalif cephede bile tepki görmeye başladı.

Ve geçtiğimiz günlerden 'Recep İvedik 3' filminde rol alan Mehmet Önder, Şahan'ın tavırlarından rahatsız olmuş olsa gerek şu tweet'i paylaştı:

"Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın."

ENGELLEDİ!

Bu paylaşımının ardından daha önce Şahan'la sorun yaşadığını ileri süren birçok kişi Önder'e mesajlar atmış. Önder de bazı mesajları yayınlayarak şu paylaşımda bulundu: "Şahanzedeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar, insanlar bıkmış Şahan ve namuslu vatansever pozu kesen diğerlerinden, anladığım kadarıyla bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor." Önder'e gelen şikayetlerden Marmaris'te Şahan'ın komşusunun söyledikleri dikkatimi çekti.

Yangında villası yanan komşu, evini tekrar yapmak isteyince Şahan villasının manzarası kapanmasın diye "Hayır, yapamazsınız, sizi sosyal medyaya şikayet eder, linç ettiririm" diye tehditte bulunmuş.

Şahan bu iddialara cevap vermeyince Önder "Bir yanlışlık varsa düzelt, iftira ise dava et ama kaçma, mert ol" diye tweet paylaştı. Şahan yine oralı bile olmadı.

Elbette bunlar birer iddia, kanıtlanması gerekir. Bu bahsi geçen olaylara tarafsız biri olarak iddiaları paylaşıyorum.

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" derler. Ateş yoksa Şahan konuşmalı. Normalde böyle sert ithamlara karşı cevaplarınız olmalı.

Ama Şahan, Önder'i susturmayı tercih ederek onu Twitter'dan engelledi.

Şimdi top herkese yargı dağıtan, en dürüst, en muhalif Şahan Gökbakar'da!

Şahan Bey, evi yanan komşunuzu tehdit ettiniz mi? Filmleriniz gişe rekorları kırarken sinema emekçilerinin emeğini sömürdünüz mü?"