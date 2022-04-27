Şahan Gökbakar'ın yalanı kısa sürdü! Belediye Başkanından ayar
"Komedyen" Şahan Gökbakar'ın Tortum Şelalesi 'kurudu' paylaşımına Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan yanıt geldi. Uzundere Belediye Başkanı Halis Aktoprak, gürül gürül akan şelalenin yanından video çekip "Yalana itibar etmeyin" dedi. Çark eden Gökbakar ise "Durumun mevsimsel olduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.
Şahan Gökbakar, Tortum Şelalesi hakkında "Yeni hali daha iyi, kupkuru…" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Bunun üzerine Uzundere Belediye Başkanı Halis Aktoprak, gürül gürül akan şelalenin yanından video çekip "Yalana itibar etmeyin" dedi.
Çark eden Gökbakar ise "Durumun mevsimsel olduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.