Şahan Gökbakar işte şimdi hapı yuttu

Fatih Selek, Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarından sonra sosyal medyanın politik figürlerinden biri haline gelen Şahan Gökbakar'ın çektiği Recep İvedik 6’nın senaryosunun çalıntı olduğunu hatırlatarak, senarist Cengiz Yılmaz'la konuştuğunu ve dava sonucunu sorduğunu belirtti ve "Senarist kazanırsa, sosyal medyadan 'duyar kasan' komedyeni üzecek ciddi bir tazminat çıkar" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Şahan Gökbakar, Ege ve Akdeniz’deki orman yangınlarından sonra sosyal medyanın politik figürlerinden biri oldu.

İstanbul’da asırlık çınarlar kesiliyor, kesen bile sahiplenmezken “vardır bir bildikleri” diye belediyeye sinyal çakıyor.

Yeni çıkan eriğin pahalı olmasından dolayı (ki her sene aynısı olur) ekonomik kriz tellallığı yapıyor.

Assos’ta milletin başına taş yağıyor, hükûmet kayaları tıraşlıyor, “yol çalışması için tahribat yapılıyor” diye paylaşımda bulunuyor.

Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor ama “Tortum kurudu” diye tezvirat yapıyor.

İşi gücü film fırıldak!..

Eğiyor, büküyor, çarpıtıyor.

Tabii kendisini de bu vesileyle “insan canlısı, çevre dostu, adalet gurusu” gibi gösteriyor.

Oysa önceki sene Recep İvedik 6’nın senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. O senaristle konuştum, dava sonucunu sordum.

Cengiz Yılmaz başından geçenleri anlattı:

“Şimdiye kadar yüzden fazla roman ve senaryo yazdım. Bir senaryomu yapımcı Mehmet Soyarslan’a götürdüm. Beğendi. Bunu 'Şahan Gökbakar’a önerelim' dedi. Şahan beğenmiş, Soyarslan’a 'sen aradan çık' demiş. Bir iki ay haber bekledim. Sonra filmin senaryosu yayınlandı. İçerik, resim, ana konu benimdi. Kahramanımız Konya yerine Kenya’ya gidiyor ve macera başlıyor. Aradım, sordum bütün kapıları kapattılar. Beni Instagram’dan bile engellediler. Senaryonun bana ait olduğuna dair yazışmalar, e-Mailler var. İnkâr şansı yok. Mahkeme 2019’dan beri sürüyor. Davayı Trabzon’da açtım. İlk mahkeme yetkili değil diye reddetti. İkinci mahkeme kapandı. Sonra koronavirüs çıktı. Dava uzadıkça uzadı. Hâkim, önümüzdeki hafta Mehmet Soyaslan’ı dinleyecek. Ben kazanacağımı umuyorum. Şahan ve Çamaşırhane Film, o senaryo ile milyonlarca lira kazandı. Gösterimden 87 milyon lira, Netflix’ten 47 milyon lira almış. Reklam gelirini söylemiyorum. Ama hakkım olan 50 bin lirayı vermediler.”

Senaryonun yüzde kaçı değiştirilmiş?

Cengiz Yılmaz bu soruya “Kaba inşaat benim, camı çerçeveyi değiştirmiş. Küfürlerle kendine döndürmüş” diye cevap verdi.

Bu dava nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Senarist kazanırsa, sosyal medyadan “duyar kasan” komedyeni üzecek ciddi bir tazminat çıkar."