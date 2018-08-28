Sahalarda görülmemiş olay! Teknik direktör faul yaptı

Romanya 2. Ligi’nde oynanan Targoviste-Arges Pitesti maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Çizgiye yakın bir noktada bulunan konuk ekibin teknik direktörü Emil Sandoi, hemen önünden hızla ilerleyen rakip oyuncuya topla karışık bir çelme taktı ve hızlı atağı kesti. Oyuncu yere düşerken, yaptığı hatayı anlayan Sandoi, futbolcudan özür diledi. Ama bu özür, onun oyundan atılmasına engel olamadı. Maçsa 1-1 bitti.