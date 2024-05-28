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Teknoloji Sahadan kopmuyor! Yerli ilk insansız deniz aracı görev başında
Teknoloji

Sahadan kopmuyor! Yerli ilk insansız deniz aracı görev başında

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:49:31 - 2024-05-28 14:49:31
Sahadan kopmuyor! Yerli ilk insansız deniz aracı görev başında

Milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen MARLİN İnsansız Deniz Aracı (İDA), Türk Donanması’nın envanterinde görevine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda DENİZKURDU Tatbikatı sırasında ilk kez Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bir tatbikata katılım sağlayan MARLİN İnsansız Deniz Aracı, görevine devam ediyor. MARLİN İDA, şimdi de EFES 2024 Tatbikatı’na katılım sağladı.

Elektronik harp faydalı yükleriyle teçhiz edilen MARLİN İDA ve uzman personeli, tatbikat senaryosu kapsamında kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN, uzaktan komutalı silah sistemi ile de teçhiz edilmiş durumda.

Yeni Nesil Otonom Su Üstü Deniz Platformu

Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen MARLIN, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip 36 knot’lık hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Elektronik Harp Yeteneğine Sahip İlk Araç

MARLIN SİDA, ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer sensörleri ve otonomi-görev bilgisayarları ile donatılmasının yanı sıra, platform üstüne entegre edilmiş ASELSAN özgün elektronik harp süiti ile dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak da öne çıkıyor. Bu konfigürasyonu ile MARLIN SİDA, ülkemizi NATO’da temsil eden ilk insansız su üstü aracı olma özelliğini taşıyor.

MARLIN SİDA, mevcut özelliklerine önemli bir kuvvet çarpanı olarak şimdi de satıhtan satha atılabilen yeni nesil bir seyir füzesi olan KUZGUN-KY’yi ekliyor. MARLIN, yeni nesil güdüm ve etkin harp başlığı özelliklerine sahip orta menzilli stratejik bir mühimmat olan KUZGUN-KY entegrasyonu ile ateş gücü ve harp etkinliği yeteneğini bir üst seviyeye taşıdı.
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