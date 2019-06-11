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"Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nın ardından anket şirketlerinin yaptığı son değerlendirmeleri paylaştı.

11 Haziran 2019 Salı 10:18
"Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nın ardından anket şirketlerinden gelen verileri açıkladı. 

"Seçmen 31 Mart'taki yerinde durmuyor"

"Sahadan ilginç veriler geliyor." diyen Selvi, İstanbul seçmeninin 31 Mart'taki yerinde durmadığını söyledi. Blok halinde kaymalar olmasa da değişikliklerin olduğunu savunan Abdulkadir Selvi, şunları yazdı: "31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 13 bin 709 olduğu dikkate alınırsa, küçük değişiklikler büyük sonuçlara gebe. AK Parti’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve YSK’nın iptal kararı, İstanbul seçmeni üzerinde etkili olmuş. YSK kararının İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı oluşturduğu ve iptal kararına gösterilen tepkiyle ilk başlarda yükseldiği tespit edildi. Süreç ilerledikçe tepkilerin azaldığı ve “Çaldılar” söylemi ile yükselişin kısmen gerilediği belirlendi. Ancak 31 Mart seçimlerinde AK Parti ya da CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin içinde küçük bir kesim, 23 Haziran’da rakip adaya oy vereceğini ifade ediyor. Bu konuda elimde oranlar da var ama sadece bir araştırmayı değil, birkaç araştırmanın künyesini vermek suretiyle paylaşmayı daha doğru buluyorum. Demem o ki, seçmen 31 Mart’ta durduğu yerde durmuyor. YSK’nın iptal kararı, seçmen eğilimi üzerinde etkili olmuş."

31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerin 3'te 2'si 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek

Abdulkadir Selvi, "24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ancak 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen yüzde 4’lük bir kesim tespit edilmişti. 430 bin seçmene denk gelen bu kesimin yüzde 70’ini kırgın AK Partililer ve muhafazakâr Kürtler oluşturuyordu. AK Parti ve CHP’nin seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmenler üzerine kurmasının etkili olduğu gözleniyor. Yapılan ilk araştırmalar da yüzde 4’lük kesimin yüzde 80-90’ının 23 Haziran’da sandığa gideceğini gösteriyor. Ama ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. Üç oydan ikisi Binali Yıldırım’ı, üçte biri ise Ekrem İmamoğlu’nu tercih ediyor." ifadelerini kullandı. 

Saadet Partisi'nin oyları yarı yarıya indi

Gazeteci Selvi şunları yazdı:

"31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi 103 bin 300 oyla yüzde 1.21’lik bir oranı yakalamıştı. SP bu seçime de giriyor ancak oy oranı yarı yarıya gerilemiş durumda. Saadet Partisi’nin oylarının yönü seçim sonucunu belirlemede etkili olacak. İstanbul seçimleri Türkiye seçimlerinin önüne geçti. Belli ki 23 Haziran, İstanbul seçimlerini aşan sonuçlara gebe."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:18
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