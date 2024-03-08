Sahadan al cevabı! İmamoğlu'na miting şoku
31 Mart yerel seçimler yaklaşınca tatile ara verip İstanbul'da gözükmeye başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar'da yaptığı mitingde alan boş kaldı.
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere az bir zaman kalırken siyasi partilerin çalışmaları da devam ediyor.
5 yıl önce vatandaşlara verdiği sözleri yerine getiremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinglerini sürdürüyor.
Arızalanan İETT otobüsleri, araç ve insan trafiği, yağmurda sele dönen yollarıyla İstanbul'u geriye götüren İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında 'Üsküdar Halk Buluşması'nda konuştu.
Üsküdarlılar İmamoğlu'na ilgi göstermedi
Aylarca Üsküdar sahili kapatarak vatandaşları mağdur eden İmamoğlu'na ilçede ilgi olmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İmamoğlu'nun konuşması sırasında miting alanının boş kaldığı görüldü.
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