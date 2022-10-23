SAHA EXPO’ya 57 ülkeden katılım bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve İstanbul Ticaret Odası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği, 8’i Yıldız, 23’i Platin, 50’si Altın, 80’i gümüş sponsor, 46’sı medya partneri ve 6’sı özel olmak üzere 207 sponsor tarafından desteklenen SAHA EXPO, 6 salonda 60 bin metrekare alanda düzenlenecek. SAHA EXPO, 390 yabancı firmanın, 567 yerli firmanın katılımıyla, Uluslararası bir savunma sanayisi ihtisas fuarı şeklinde gerçekleştirilecek.

“Türkiye çok önemli bir potansiyel elde etti”

SAHA EXPO’ya ilişkin açıklama yapan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuara yurt dışından çok yoğun bir katılım olacağını ifade ederek, “Bu fuara 57 ülke katılıyor olacak. Bu 57 ülkeden 11’inden bakan düzeyinde temsil söz konusu. Artı bir ülkeden başbakan düzeyinde temsil söz konusu” ifadesini kullandı. Fuarda ilk defa sergilenecek ürünlerin olduğuna dikkati çeken Keleş, “Bu fuarda özellikle öne çıkarma gayreti içerisinde olacağımız insansız deniz araçları konusu var. İnsansız deniz araçları konusunda da Türkiye tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi çok önemli bir potansiyel elde etti” dedi.

Çok önemli gelişmeler var

Keleş, insansız deniz araçlarını yabancı katılımcılara sunacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Mühimmat teknolojisinde çok önemli gelişmeler var. Bu mühimmatlara ilişkin hususlar yine ilk defa bu fuarda sergileniyor olacak. Elektronik sistemlerde çok güzel gelişmeler var. İnsansız kara araçlarında, insanlı zırhlı araçlarda ilk defa yine bu fuarda yabancıların önüne çıkaracağımız sistemleri ve silahları orada sergiliyor olacağız.”