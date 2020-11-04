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Aktüel SAHA EXPO Fuarı, 9 Kasım'da online olarak başlayacak
Aktüel

SAHA EXPO Fuarı, 9 Kasım'da online olarak başlayacak

SAHA EXPO Sanal Fuarı, aralarında Türk savunma sanayinin dünyaca tanınan firmaları ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BAYKAR, FNSS, Kale Havacılık, Altınay Havacılık'ın da yer aldığı 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla online olarak yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:39:26 -
SAHA EXPO Fuarı, 9 Kasım'da online olarak başlayacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk üç boyutlu sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO, 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021'de dijital ortamda gerçekleştirilecek.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul bir ilke imza atıyor. Dünyanın her yerinden 7/24 ziyaret edilebilecek SAHA EXPO Sanal Fuarı, Türk savunma sanayinin gücünü sanal dünyaya taşıyor.

SAHA EXPO Sanal Fuarı, aralarında Türk savunma sanayinin dünyaca tanınan firmaları ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BAYKAR, FNSS, Kale Havacılık, Altınay Havacılık'ın da yer aldığı 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla online olarak yapılacak.

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ATAK helikopteri, TB2 ve füze sistemleri başta olmak üzere savunma sanayinde yüzlerce firmanın ürünleri ve geliştirdikleri sistemler, dünyadan ziyaretçilerini bekliyor.

9 Kasım'da saat 11.00'de başlayacak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımının da beklendiği fuarın açılışı, SAHA İstanbul sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Ayrıca SAHA EXPO Sanal Fuarı, "https://sanalfuar.sahaexpo.com/" internet adresi üzerinden ziyarete açık olacak.

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