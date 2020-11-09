SAHA EXPO açılış töreni

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kısa sürede bu alanda konulan iradeyle ülkemiz artık bağımlılıktan adım adım kurtuldu ve dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke haline geldi." dedi.

Bayraktar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen Sanal Savunma Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO) açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği ilerlemeyle artık dünyada oyuncu kurucu konumuna geldiğini belirtti.



15 yıl önce Türkiye'de savunma sanayisinin yüzde 20 yerlilik oranına sahip olduğunu hatırlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kısa sürede bu alanda konulan iradeyle ülkemiz artık bağımlılıktan adım adım kurtuldu ve dünya harp tarihinde geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke haline geldi. Son 10 yılda ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 artış sağlandı. Bizim de savunma sanayisi kümelenmesi olarak en büyük hedefimiz bu süreci ve başarıyı daha ileriye taşımak. Bugün bünyemizde birçok üniversite, KOBİ ve büyük ölçekli firma var. Savunma sanayisi artık birkaç firma ya da projenin faaliyet gösterdiği değil yüzlerce projenin yürütüldüğü binlerce firmanın desteklediği ve dikeylemesine derinleşen bir alan haline geldi."

Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarının açılışını yapmaktan gurur duyduklarını belirten Bayraktar, "Türkiye'de özel sektör dinamizminin savunma sanayisine katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için 5 yıl önce SAHA İstanbul kuruldu ve adım adım büyüyerek bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldi. Amacımız kamu, özel sektör ve akademi iş birliklerini tetiklemekti. Çalışmalarımızda en önemli kavramlarımız savunma sanayisinde iş birlikleri oluşturma, mali etkinlik, sürdürülebilirlik, sinerji, ihracat ve eğitim." dedi.



Bayraktar, birçok faaliyete imza attıklarını ve bunları artırarak devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Ülkemiz artık dünyada bu konudaki teknolojileriyle sahada oyunu değiştiren konuma geldi. Kuzey Irak, Suriye, Azerbaycan ve Libya gibi yerlerde teknolojimizin katkısıyla üstün başarılar sergileniyor. Güvenlik güçlerimiz sahada nasıl gece gündüz aktifse bizler de fabrikalarımızda Ar-Ge merkezlerimizde üniversitelerimizde yoğun şekilde çalışarak onlara katkı sunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Sanal fuar ve Ur-Ge destekleri için Ticaret Bakanlığı'na teşekkürlerini belirten Bayraktar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da eğitim projeleri ve kümelenme destekleri için, ayrıca İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, AFGM, ATGM, STM, ASFAT, MKEK gibi kurumlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. SAHA Expo'da 1 ana sponsor, 10 platin sponsor, 12 altın sponsor, 21 gümüş sponsor, 15 basın sponsoru ve değişik konularda 4 sponsor olmak üzere 63 sponsorumuz var ve fuarımız 5 ay boyunca açık kalacak, kişisel bilgisayarlardan, mobilden ve tabletten girilebilecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, binlerce uluslararası ve lokal uzmanın bir araya gelmesini sağlayacak olan fuarda, Türkiye'nin savunma sektöründe Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ortaya koyduğu başarıyı sürdürülebilir şekilde ileriye taşımak ve özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda derinleşme sağlamak amacında olduklarını dile getirdi.





- Sanal fuar 9 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek





SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de SAHA EXPO'yu 4-7 Kasım'da fiziki olarak yapmayı planladıklarını ifade ederek, bu etkinliği, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10-13 Kasım 2021'e ertelemek zorunda kaldıklarını, bu sene de sanal fuarı düzenlediklerini kaydetti.



Sanal fuarın 9 Nisan 2021'e kadar açık kalacağını aktaran Keleş, Sanal SAHA EXPO'da firmaların özel tasarım 3 boyutlu stantlarının yer aldığını ifade etti.



Ürün ve firmaların tanıtımına hizmet etmek üzere tanıtım PDF'lerinin ve tanıtım videolarının sisteme yüklendiğini anlatan Keleş, kurumsal ziyaretçilerin ve delegasyonların ikinci görüşme taleplerinde bulunabilmelerinin sağlandığını kaydetti.



Keleş, bireysel ziyaretçilerin de firmaların çalışmalarını inceleyebileceğini, kartvizit bırakabileceğini kaydetti.



SAHA EXPO mobil uygulamasının App Store ve PlayStore'da hizmete sunulduğunu aktaran Keleş, "SAHA EXPO Sanal Fuarı'nda yerli ve yabancı 288 firma, 355 3D ürün, 631 ürün tanıtım videosu, bin 540 ürün ve firma tanıtım kataloğu yer almaktadır. 44 ülkeden 288 firma, 174 delegasyon ve bunlara tahsisli 826 sanal toplantı salonunda 5 ay boyunca ikili ya da çoklu çevrimiçi toplantılar yapılabilecek. Şu anda konfirme edilmiş 13 bin 644 toplantı mevcut. Bugün sunduğumuz rakamlar hem delegasyon hem toplantı sayısı sürekli artacak." diye konuştu.