Saha bakım çalışmaları devam ediyor TFF 2.

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda çimlendirme çalışması devam ediyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta kiZonguldak Kömürspor’un iç sahada maçlarına ev sahipliğin yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında bakıma alınmıştı. Kırmızı Lacivertli takımın yeni sezon da Karaelmas Kemal Köksal Staydumunda oynamasına karar verilmesinin ardından çalışmalar hızlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri geçtiğimiz sezon en çok zarar gören kale önleri ve bir çok yerde çimlendirme çalışmasına başladı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda çalışmaların Kömürspor’un 8 Eylül’de Amed Sportif Faaliyetleri ile oynayacağı maça yetişmesi planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.