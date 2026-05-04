SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Başlıyor: İstanbul Küresel Savunma Ekosisteminin Kalbi Olacak

SAHA 2026, önceki edisyonların başarısını katlayarak rekor rakamlara imza atacak. Resmi verilere göre fuarın kapsamı şu şekildedir:

Rekor Katılım ve Dev Ekonomik Hacim

1700’den fazla katılımcı firma yer alacak ve bunların 263’ü uluslararası düzeydedir.

120'den fazla ülkeden 200 binin üzerinde ziyaretçi ve 30 bin sektör profesyoneli beklenmektedir.

400 bin m² toplam sergi alanı kullanılacak; bu alanın 100 bin m²’den fazlası kapalı, 20 bin m²’si ise açık alandır.

25 bin'den fazla planlı B2B görüşme gerçekleştirilecektir.

140 resmi delegasyon , 900'den fazla delegasyon üyesi ve 200'den fazla hosted buyer (ağırlanan alıcı) katılım sağlayacaktır.

20'den fazla yabancı bakan ve üst düzey protokol fuarda hazır bulunacaktır.

17 uluslararası panel, 4 uzay konuşması ve 2 keynote konuşmacı etkinliklerde yer alacaktır.

Fuarın ekonomik hacmi de dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Önceki edisyonda 6,2 milyar dolarlık iş hacmi ve 133 anlaşma gerçekleştirilmişken; SAHA 2026’da toplam iş hacminin 8 milyar dolara, ihracat odaklı anlaşmaların ise 4 milyar dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu rakamlar, önceki fuara göre yaklaşık 3 katlık bir sıçrama anlamına gelerek küresel savunma sektöründeki önemli ivmeyi yansıtmaktadır.

Dünyada SAHA 2026’nın Prestiji

SAHA Expo, sadece Türkiye’nin değil, küresel savunma ve havacılık sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri haline geldi. 2018’de küçük bir ölçekle başlayan fuar, sekiz yılda alanda 20 kat, katılımcı sayısında ise yaklaşık 10 kat büyüme gösterdi. Yetkililer, SAHA’yı Avrupa’nın ilk üç savunma fuarından biri olarak konumlandırıyor. DSEI (Londra) ve Eurosatory (Paris) gibi köklü organizasyonlarla rekabet ederken; Türkiye’nin güçlü KOBİ ekosistemi, insansız sistemler ve hızlı inovasyon kabiliyetiyle ayrışıyor.

Etkinlik; stratejik tedarik zinciri iş birlikleri, teknoloji transferi ve çok uluslu ortaklıklar için kritik bir platform sunuyor. Özellikle küresel tedarik zinciri zorlukları ve hibrit tehditlerin arttığı dönemde, SAHA 2026 “güvenilir ekosistemler” inşasına odaklanarak öne çıkıyor. UFI (Uluslararası Fuarlar Birliği) tarafından sertifikalı olan fuar, dünya savunma sanayiinin karar vericilerini, alım heyetlerini ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek sektörün geleceğini şekillendirmede önemli rol oynuyor.

Katılımcı Firmalar: Türkiye’den ve Dünyadan Devler

Fuar, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi devlerini bir araya getiriyor:

ASELSAN: En büyük stant alanlarından birine sahip olacak ve en geniş ürün yelpazesiyle yer alacak. Şirket, Steel Dome (Çelik Kubbe) entegre hava savunma mimarisi bileşenleri başta olmak üzere yeni ürünler tanıtacak; deniz ve hava platformlarına yönelik vuruş kabiliyetleri ön planda olacak.

HAVELSAN: Misyon kritik operasyonlar için simülasyon, komuta kontrol ve yapay zeka tabanlı entegre teknolojilerini sergileyecek. Özellikle insansız kara araçları alanında BARKAN 3 gibi yeni sistemler dikkat çekecek.

TUSAŞ/TAI ve TEI: Motor teknolojileri, platform geliştirmeleri ve KAAN milli muharip uçak programı gibi stratejik projelerle güçlü katılım gösterecek.

Baykar, Roketsan, MKE, FNSS, BMC, Kale Grubu gibi diğer yerli devler de fuarda yerini alacak.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuar gelirlerinin tamamının Türkiye’nin 81 ilinde Drone Üretim ve Eğitim Merkezi kurulması için kullanılacağını duyurdu. Bu merkezler, özellikle gençleri hedefleyerek milyonlarca drone üretim kapasitesi yaratmayı amaçlıyor; en büyük merkez ise İstanbul’da olacak.

Uluslararası katılımcılar arasında ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, Güney Kore, İtalya, Pakistan, Çekya ve Slovakya gibi ülkelerin ulusal pavilyonları bulunuyor. Boeing gibi global devlerin yanı sıra CSG Group (Çekya), 2J Antennas (Slovakya) ve 3D Systems (ABD) gibi firmalar stratejik iş birlikleri ve teknoloji transferi fırsatları sunacak.

Öne Çıkan Etkinlikler ve Canlı Gösteriler

Ziyaretçiler fuarda dinamik deneyimler yaşayacak:

FPV Drone Zone ve canlı FPV Drone Challenge .

SAHA UGV Challenge (İnsansız Kara Aracı) ve SAHA Rover Challenge .

Space Dome ile uzay teknolojileri panelleri.

203'ten fazla yeni ürünün dünya lansmanı, yüksek değerli imza törenleri ve deniz/açık alan demonstrasyonları.

SAHA MATCH sistemiyle binlerce hedefli görüşme planlanabilecek; etkinlik G2G, G2B ve B2B formatlarıyla somut iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Stratejik Vizyon ve Tarihler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen SAHA 2026, KOBİ’lerin küresel pazarlara açılması ve yerli-milli savunma atılımının dünya sahnesine çıkması açısından stratejik önem taşıyor.

Fuar Takvimi:

5 Mayıs (Salı): Açılış

6-8 Mayıs: Profesyonel ziyaretçi günleri

9 Mayıs (Cumartesi): Halka açık son gün

İstanbul Expo Center (Yeşilköy)’de gerçekleşecek olan bu dev organizasyon, geleceğin teknolojilerini ve stratejik ittifaklarını şekillendiren bir platform olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Daha fazla bilgi ve kayıt için sahaexpo.com adresi ziyaret edilebilir.