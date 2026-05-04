Kan şekerine karşı ürküten uyarı! Gizli sinsi tehlike! Osman Müftüoğlu tablo şu diye yazdı: Listede kimler var?

Diyabetik retinopati, yetişkinlerde kalıcı körlüğün bir numaralı nedenidir. Hastaların yüzde 35'inde retina hasarı görülür. Gözün arkasındaki kılcal damarlar kanar, görme bulanır. Katarakt riski 2 kat artarken, glokom (göz tansiyonu) tehlikeli şekilde yükselir. Göz bakar ama görüntü net değildir, manzaraya sinsi bir perde iner. Hastaların yüzde 50'sinde "nöropati" denilen sinir hasarı gelişir. Ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yanma sık görülür. Ama en tehlikelisi tam his kaybıdır. Ayağınıza batan çiviyi fark etmezsiniz; küçük bir çizik kapanmayan koca bir ülsere dönüşür. Mide sinirleri bile etkilenip sindirimi yavaşlatır. HbA1c son 3 aylık ortalama şeker yükünüzü gösterir. Tek günlük kaçamağın değil, alışkanlıklarınızın fotoğrafıdır. Yüzde 5.6 ve altı güvenlidir. Yüzde 5.7-6.4 prediyabet (gizli şeker), yüzde 6.5 ve üzeri diyabet eşiğidir. Yüzde 7 ve üzeri organ hasarı riski, yüzde 8 ve üzeri yüksek risk, yüzde 10 ve üzeri ise kırmızı alarmdır. A1c yükseldikçe risk lineer değil, katlanarak artar. Yüzde 6'dan 8'e çıkmak basit bir artış değil, risk sıçramasıdır." Öte yandan Bugün tıbbın ulaştığı noktada iyi yaşlanmayı, her detayı planlanması gereken ciddi bir "mühendislik projesi" olarak görüyoruz diyor. Yaşlanma niçin bir mühendislik projesidir? Bilimsel verilere göre biyolojik yaşımız, değiştirilebilir ve yönetilebilir bir durumdur. Sağlığımız artık sadece laboratuvarlara değil, evimizdeki akıllı cihazlara ve kolumuzdaki saatlere emanet. En sık aldığım sorulardan biri: "Hocam, yaş alırken sağlığımızı kaybetmek ve enerjiden düşmek kaçınılmaz bir son mu?" İnanın bana; yıpranarak yaşlanmak mecburi bir istikamet değil, bedeni kendi haline bırakmanın ve bu süreci doğru yönetememenin doğal bir sonucudur. Bugün tıbbın ulaştığı noktada iyi yaşlanmayı, her detayı planlanması gereken ciddi bir "mühendislik projesi" olarak görüyoruz. Bilimsel verilere göre biyolojik yaşımız artık değiştirilebilir ve yönetilebilir bir durumdur. Sağlığımızı sadece yılda bir gittiğimiz laboratuvarlara değil; artık evimizdeki akıllı cihazlara ve kolumuzdaki saatlere emanet ettiğimiz bu yeni nesil yaşlanma mühendisliğinin şifrelerine buyurun birlikte bakalım... Artık yaşlanmayı sadece aynadaki çizgilerde görmüyoruz, akıllı ekranlarda anlık olarak izliyoruz. Sürekli glukoz sensörleri, kan şekerimizin seyrini bize raporluyor. Harvard üniversitesi verilerinin de net bir şekilde kanıtladığı gibi; aynı gıdalar farklı bireylerde tamamen farklı şeker tepkileri yaratıyor. Yani artık "ben şekeri az yiyorum, bana bir şey olmaz" dönemi kapandı; vücudunuz o sensör aracılığıyla size anında cevap veriyor: "Bir dakika, o yediğin masum görünen simit kan şekerini adeta rokete bindirdi!" Bu cihazlarla yapılan kişiselleştirilmiş beslenme takipleri, insülin direncini klasik diyetlere göre yüzde otuz daha etkili düşürüyor.