Sagopa Kajmer arayıp özür dilemedi

Türkçe rap müzik dünyasının yakından tanıdığı iki isim Mirac (Mozole Mirach) ve Sagopa Kajmer 12 yıl önce çıkan Kafile adlı albümün sonrası küserek ayrılmışlardı.

Sagopa Kajmer, Mirac'ı Kafile albümünü internete sızdırmakla suçlayarak yollarını ayırmıştı. Mirac, bu zamana kadar konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmazken suskunluğu GZT'ye verdiği röportaj ile bozdu.

İşte o röportajın ilgili bölümü

Kuvvet Mira’dan ayrılış sürecin var. Bunu sebebini hiçbir yerde duymadık. Bu süreç nasıl gerçekleşti?

Bu mevzular olalı 12 sene oldu. Ben konuyla alakalı hiçbir yerde hiçbir açıklama yapmadım. Olay esnasında sadece ‘Ben suçsuzum. Bana iftira atıldı’ açıklamasını yaptım. O insanların duruşu, düşüncesi hakkında hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. O kadar zaman geçmesine rağmen mesaj kutuma hala bu soru geliyor. Sagopa Kajmer ile neden ayrıldınız, ne oldu soruları geliyor.

"Bundan 12 sene önce Sagopa ile 9 aylık bir birlikteliğimiz oldu. Beraber albümler yaptık. O dönemki Kuvvet Mira benim üzerime şekillendi ve beraber bir Kafile albümü yaptık. O albümde 5 tane şarkısı olan bir insanım ve albüm benim üzerime kuruldu. Albümün çıkmasına kısa bir süre kala, albüm internete sızdırıldı. Nasıl ve neden olduğunu anlamadığım şekilde bu konuda iftira ile suçlandım. Bu albümü ve 'Baytar'şarkısını internete yaymakla suçlandım. Ben o albümü 9 ay boyunca rahmetli babamın üzerinden bana yatan maaş ile İstanbul’a gel git yaparak kaydettim. Albümde 3 alt yapım, 3 prodüksiyonum, 5 de şarkım var. Bir insan olarak bu suçlamayla nasıl karşı karşıya kaldım, yüzbinlerce insan nasıl böyle tanıtıldım bilmiyorum. Benim adıma tam bir şok etkisi oldu. Çünkü o dönemki hayatımı o albüm üzerine şekillendirmiştim. Kimseye önermem ama albümün çıktığı sene üniversite sınavına (ÖSS) ben girmedim. Nasıl olsa albüm yapacağız, çalışacağız, üreteceğiz diye bir yaklaşım takındım. Böyle bir misyon yüklediğim albümü nasıl olur da internete sızdırmakla suçlanırım şeklinde bir kaosla karşı karşıya kaldım. Yüzbinlerce insana emek hırsızı olarak tanıtıldım. Hala beni öyle tanıyan insanlar var. Çeşitli platformlarda şarkım paylaşıldığı zaman altına gelen “aa bu da bilmem kimin öğrencisi, bu şarkıları internete sızdırmamış mıydı, bu hain değil miydi” gibi yorumları görüyorum. O dönemler çok üzücü bir şeydi, şimdi üzülmüyorum. Sadece çok büyük bir hak yenildi. Bizim suçsuzluğumuz tabi daha sonra anlaşıldı. Sagopa Kajmer telefon numaralarımı bilmesine, bana ulaşabilecek olmasına rağmen hiçbir şekilde bana ulaşıp özür dilemedi."

Daha sonra Kuvvet Mira’daki başka bir grup tarafından sızdırıldığını dile getirmiş bazı yerlerde, ben olayın hakikatini bilmiyorum. Fakat benim yapmadığımı biliyorum. Şu anda Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Türbesi’ndeyiz. Bir tasavvuf yoluna girildiği zaman eskiler der ki; ‘git hakkını yediğin kişilerle helalleş, helallik iste.’ Kimse bana bunu yapmadı. Egosuna biraz basan insan kalkar der ki; kardeşim ben senin albümlerin üzerinden dijital platformlarda hala para kazanıyorum. Senin şarkıların hala benim yüklemelerimde mevcut. Senelerce senin yapmış olduğun ‘Kürdan Kollar’ şarkısı ile yüzlerce konser yaptım. Bu şarkıyı hiçbir şey belirtmeksizin kendi şarkımmış gibi okudum. Hakkını helal et, diyebilirdi. Yetim hakkı yemek çok kötü bir şeydir. Bizim irfanımızda yetim hakkı yiyen insan iflah olmaz derler. Şu anda kendisinin gerek kişisel dünyası gerek manevi dünyasının hiç iyi noktalarda olmadığı kanaatindeyim. Bir de hesapları çalınmış, yapılan açıklamalar ona ait değil diye şeyler duyuyorum. Bunlar çok komik geliyor bana. Bazı manevi bütünlüğü olan insanların hala alışkanlıklarından kurtulamayıp kendisine ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu konu hakkında konuşmaya en yetkili kişi benim. O yüzden bunları bir defa söyleyip sonsuza kadar kapatacağım. Kendisine başarılar diliyorum, açıkçası son zamanlarda yaptığı işler de çok iç acıcı değil. Umarım bu buhranından kurtulur.