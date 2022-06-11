Sağlıkta şiddete tek celsede ceza

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Sağlıkta şiddete tek celsede ve hiçbir indirim yapılmadan 3 yıl hapis cezası verildi. Sağlıkçılar bu kararın tüm davalara emsal olmasını talep ettiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin cezasız kalmadığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Martta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaşımına yorum yapan sağlık çalışanları, bu kararın diğer davalara da emsal olması gerektiğini belirtirken, bir yorumda, "Bu kararı Tüm Acil Servislerin ve Polikliniklerin girişine; Yüksek Puntolarla yazan bir afiş hazırlayıp asın Sayın Bakan.!!!" sözleri dikkat çekti.