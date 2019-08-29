Sağlıkta kaliteli hizmet “Akıllı Bina” ile taçlanıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu akıllı bina teknolojileri sağlık hizmetinde kaliteyi üst noktalara taşıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi sadece verilen sağlık hizmetleri ile değil, aynı zamanda tüm yeni teknolojilerin birlikte ve uyum içinde çalıştığı örnek bir tesis olarak dikkati çekiyor.

Hastanenin sahip olduğu akıllı bina teknolojileri sağlık hizmetinde kaliteyi üst noktalara taşıyor. Yozgat Şehir Hastanesinde akıllı bina uygulamaları; enerji üretimine, üretilen enerjinin doğru ve verimli kullanımına, sağlanan tasarrufla maliyetlerin her aşamada düşürülmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda hasta ve çalışan güvenliği konusunda da yüksek standartlara erişilmesini sağlıyor. Ayaktan ve yatan hastaların, hastaneye girişlerinden taburcu oluncaya kadar aldıkları sağlık hizmetinin; ideal ve güvenilir bir ortamda, tatmin edici bir hizmet sunumuyla verilmesinin en insanı talep olduğu günümüzde, sağlık hizmetlerinde tesis yönetimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen teknolojik tesis yönetim sistemleri sayesinde Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık sektöründeki uluslararası ileri teknolojiler takip edilerek, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve kalitesine önemli ölçüde katkı sağlanıyor.

LEED sertifikalı çevre dostu bina, kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmını gün ışığından elde ederken, aynı zamanda güneş enerjisi panelleri ile tesiste ihtiyaç duyulan sıcak suyun temininde enerji tasarrufu sağlıyor. Yozgat Şehir Hastanesinde; bina otomasyonu, SCADA ( Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama sistemi ), aydınlatma sistemi, yangın sistemi, CCTV güvenlik merkezi sistemi, merkezi yardım masası sistemi, kartlı geçiş sistemi ve acil durum çağrı sistemlerini kapsayan akıllı bina uygulamalarıyla sağlık hizmetlerinin akıllı bina şartlarında sunulması sağlanıyor. Yozgat Şehir Hastanesi; aydınlatma, iklimlendirme, güvenlik ve yangın otomasyon teknolojileri kullanılan ve yatay yangın senaryoları uygulanan, yangına karşı özel bölgelendirilmiş yapısı ile örnek bir tesis özelliğini taşıyor. Hastanede uygulanan akıllı bina teknolojileri ile aynı zamanda hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğine en üst düzeyde katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Kesintisiz hizmet

Bilimsel verilerin ön plana çıktığı uygulamalarla, hastanede 7/24 hizmet sunulabiliyor. Yoğun bakım, ameliyathane gibi yüksek öneme sahip alanların tamamı yüzde 100 kesintisiz olarak çalıştırılabiliyor. Yüksek öneme sahip alanların hiçbirinde hiçbir şekilde enerji ve hizmet kesintisi yaşanmıyor. Arıza takip ve kapama sisteminin Merkezi Yardım Masası (MYM) ile kontrol edildiği hastane içinde oluşan tüm arıza/şikayet ve talepler MYM üzerinden bildiriliyor. Kartlı geçiş sistemleri vasıtasıyla, genel alanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınabildiği gibi, girişten sonra belirli bölümlere belirli şahısların giriş izinleri düzenlenerek, kişilerin sadece izinli olduğu alanda dolaşması sağlanıyor. Bu şekilde özellikli sağlık alanlarına, teknik alanlara, idari birimlere, gizli ve özel güvenlik önlemi alınması gereken bölümlere yetkisiz kişilerin girişlerinin önüne geçiliyor. Yozgat Şehir Hastanesi’nde yer alan 22 asansörden 17 adedi amaca yönelik kullanılmak üzere kartlı geçiş sistemleri ile donatılmış durumda. PDKS sistemleri için giriş ve çıkışlarda 13 adet cihaz, bina genelinde 70 adedi otomatik kapılarda olmak üzere toplam 535 adet kartlı geçiş bulunuyor. Hastanede acil durum bildirimleri kapsamında pembe kod, beyaz kod ve hemşire çağrı sistemi (ZKR) kullanılıyor. Kullanılan bina otomasyonu ile günün belirli saatlerinde önceden belirlenmiş düzenlemeler yapılarak enerji tüketiminin azaltıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde, yapılan iyileştirmelerle kullanılan enerji miktarı Türkiye ve Dünya ortalamasının altında tutuluyor.

Enerji tasarrufu sağlıyor

Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel, akıllı bina uygulamalarının sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri konusunda şu bilgileri verdi: “Yedekli ve izlenebilir enerji sistemleri sayesinde sağlık hizmetleri sunumu esnasında elektrik, su ve doğal gaz kesintileri yaşanmamaktadır. Akıllı bina içerisinde yer alan çağrı sistemleri kullanımı hasta ve çalışanların acil durum bildirimlerini ve çağrı yapılan alana yetkililerin ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Enerji tasarrufu sağlayarak kaynakların sağlık hizmetlerine yönlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Yangın sistemleri sağlık hizmetlerinin daha güvenli ortamda sunulmasını sağlamakta, kartlı geçiş sistemleri hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden yetkisiz geçişleri önlemektedir.”