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Sağlıkta kalite ve harcamalar artacak

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ilk fazının (2003-2016) tamamlanmasının ardından 2017 yılında geçilen ve 2023'e kadar devam edecek olan ikinci faz döneminde verimlilik ve hizmet kalitesi gibi konular ön plana çıkacak.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:32
Sağlıkta kalite ve harcamalar artacak

 Ekonomi Servisi 

2018 sonunda 163,4 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen sağlık harcamalarının 2019’da 188,5 milyar liraya kadar çıkması bekleniyor. 2018 yılında atağa geçilen şehir hastaneleri projelerine de 2019 yılı itibariyle hız verilmesi söz konusu. 

Fiyatlar değişti

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarifesinde yapılan güncelleme ile sağlık hizmet fiyatları da değişti. Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) raporları, sağlık sektörünün son dönemde yaşanan kur dalgalanmaları, siyasi ve ekonomik gelişmelerden en az etkilenen sektörlerden biri olarak büyümesini sürdüreceğini ve büyümenin özellikle kamu sektörü ağırlıklı olacağını ortaya koyuyor.

İkinci fazdayız

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ilk fazının (2003-2016) tamamlanmasının ardından 2017 yılında geçilen ikinci faz dönemi 2023’e kadar devam edecek. Bu dönemde verimlilik ve hizmet kalitesi gibi konular ön plana çıkacak. 2019 yılında nitelikli ve katma değerli yatırımların devlet tarafından teşviklerle desteklenmesi bekleniyor. Üretimde yerelleşme, iş modellerinin gelişmesi, uluslararası pazarlarda hizmet sunumu, biotek ürünler ve teknolojinin sağlık sistemine entegre edilmesi, sağlık turizmi gibi alanlarda düzenlemelerin yapılması ön görülüyor.

13 şehir hastanesi geliyor

Ülke genelinde inşaat aşamasında olan ve 2019 - 2020’de açılması beklenen 13 adet şehir hastanesi bulunuyor. Önümüzdeki dönemde hastane sayısında ve kapasitelerinde artış olacak. 362 bin 510 kişiye istihdam sağlayan sektörde, şehir hastanelerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte sağlık personeline olan talebin de artması bekleniyor. Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği gelir yaklaşık 4-5 milyar dolar. Şehir hastanelerini daha aktif bir şekilde kullanarak, sağlık turizmi gelirlerini 10-12 milyar dolar seviyelerine çıkarılmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:32
  1. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
  2. sağlık hizmet fiyatları
  3. Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP)
  4. Sağlıkta Dönüşüm Programı
  5. şehir hastanesi
  6. sağlık turizmi

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