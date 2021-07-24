Sağlıkta dev bir atılım daha, işte sosyal devlet böyle olur Kılıçdaroğlu’nun SSK başkanlığı döneminden eser kalmıyor

SSK’nın başına geldiği günden kısa bir süre sonra koskoca kurumu batıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlarda açtığı yaralar AK Parti dönemiyle sarılmaya devam ediyor.

Hastalar birebir takip edilecek

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı yeni uygulama ile bütün aile hekimliklerinde vatandaşların hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ile kanser ve yaşlı takip taramalarına alınması mecburi hale getirildi.

Sağlık alanında reform

Her hekim, telefonla arayarak ya da SMS aracılığı ile aile hekimliğine davet edeceği 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kalın bağırsak kanseri taramasının yapılmasını sağlayacak. 40-69 yaş arası kadınlar da meme kanseri taraması için en yakın tarama birimine yönlendirilerek takip edilecek. Pozitif veya şüpheli olan sonuçlar, teşhis merkezlerine sevk edilecek.

18 yaşından büyükler, yılda en az bir kere kan basıncı ölçümü için aile sağlığı merkezlerine çağırılacak.

Yeni uygulamayla aile hekimlerinin, daha önce de yapılan ama yeterince yaygın olmayan hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıklarına ilişkin değerlendirmeleri ile kanser ve yaşlılara yönelik taramaları, hedef nüfuslarındaki her kişi için gerçekleştirmesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ocak ayında kullanıma açılan Hastalık Yönetim Platformu’na işlemesi mecburi hâle getirildi. Böylelikle, kronik hastaların daha yakından takip edileceği, bazı hastalıkların erken safhalarda tespit edilip gereken tedbirlerin alınabileceği dönem başlamış oldu.