Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşünü tercih ettiler

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü’nün sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması amacıyla gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü bu hafta Yaykın Mahallesi parkuru ile devam etti.

İsmet Uçar önderliğinde gerçekleşen doğa yürüyüşleri etkinliğinde toplanan yaklaşık 400 kişi, sabahın ilk ışıkları ile birlikte belirlenen bölgeye giderek hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi. Akhisar’da sağlıklı yaşamı tercih edenlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 3 buçuk saat sürerken Akhisarlılar doğa yürüyüşüne büyük ilgi gösterdi.

Milli Egemenlik Meydanı Akhisar Belediye Hizmet Binası önünde saat 05.45’te toplanan grup saat 06.00’da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yaykın Mahallesi’ndeki parkura hareket etti. Doğa yürüyüşü ile şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşayan sporseverler Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya etkinlikten dolayı teşekkürlerini sundu.