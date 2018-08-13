Sağlıklı tırnaklar için bunları yapın

"Şeytan tırnağı kişinin yapısı ve tırnakla çok oynanmasına bağlı olarak ortaya çıkar" diyen Dr. Arpacı, şeytan tırnağına gerekli tedavi yapılmazsa mikrop kapıp dolamaya dahi dönüşebileceğini ifade etti. Dr. Arpacı "Antibiyotik tedavisi ya da lokal anesteziyle steril bir şekilde kesilerek parmağa müdahale edilebilir" dedi. Tırnak bozulmalarının bir diğer nedeninin de iç hastalıkları olduğunu belirten Dr. Ahmet Arpacı, bazen iç organ hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, kalp, karaciğer ve akciğer hastalıklarında tırnaklarda bazı bozulmalar olabileceğini söyledi.

TEDAVİSİ EN ZOR TIRNAK MANTARLARI

Tırnağı hastalandıran en önemli nedenlerin başında mantarlar geldiğini ve tırnak hastalıklarının yüzde 60’ının mantar olduğunu aktaran Dr. Arpacı, " Mantar tırnağın serbest kenarından girer. Islaklık, nemlilik, karanlık, kapalılık, dar ayakkabı, travma ya da sıkışmayla, başkasının ayakkabısını giymekle, manikür- pedikürde vücuda girer. Şayet kişinin vücut direnci düşükse, şeker hastasıysa, uzun süre antibiyotik ya da kortizon kullanmışsa bu mikropların vücuda girmesine ortam hazırlar. Bu mantarlar tırnakta kalınlaşma, kırılma, sararma ve çizgilenme yapar. Mantarların batması dolamaya sebep olur. En çok ayakta görülür. Tedavisi en zor olan mantar da, tırnak mantarlarıdır."

TIRNAKLAR İÇİN ET VE SÜT

Vücuttaki demir, çinko, folik asit ve B 12 vitaminlerinin eksikliği durumlarında tırnaklarda bir takım bozukluklar meydana geldiğini belirten Dr. Arpacı, tırnaklardaki kırılma, kabalaşma, çatlama ve tabakalaşma gibi durumlara neden olan bu eksiklikleri gidermenin yolunun beslenmeden geçtiğini belirtti. Arpacı, "Kırmızı et, süt ve süt ürünleriyle deniz ürünlerinin tırnak sağlığı için yenmesi şart. Beslenme yeterli değilse vitamin takviyesi yapmak gerekir. Tırnağın yüzde18’i sudan oluşur. Su yapısını dengelemek için de nemlendirici balsam türü krem ve solüsyonlar kullanılmalı. Ayrıca eller çok fazla deterjanla temas etmemeli" dedi.

BEYAZ NOKTALARDAN KORKMAYIN

Bazen tırnakların üzerinde görülen beyaz noktacıkların, halk arasında vitamin eksikliği olarak değerlendirildiğini belirten Arpacı, "Bunun vitamin eksikliği ile bir ilgisi yok. Endişelenecek bir durum da. O beyazlıklar tırnağın içine hava kabarcıklarının girmesinyle oluşuyor. Sadece görüntüsü insanları tedirgin ediyor. Hatta bazen tırnağın tamamen beyazladığı durumlar dahi olabilir. Fakat korkulmamalı, herhangi bir zararı yok" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI TIRNAKLAR İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Tırnaklarınızı kısa kesin.

Manikür ve pediküre dikkat edin.

Elleri ve ayakları nemli bırakmayın.

Tırnak yemek enfeksiyonlara ortam hazırlar, tırnaklarınızı yemeyin.

Aşırı antibiyotik ve kortizon tüketimi tırnak yapısını bozar. Dikkatli kullanın.

Başkalarının terlik ya da ayakkabılarını giymeyin.

Beslenmenize dikkat edin, et, süt ve balık ürünleri tüketin.