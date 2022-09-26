YENİ AKİT ANKARA

Koronavirüs döneminde 7/24 esasıyla çalışan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarından doğan zorunluluk üzerine Kocaeli Gebze’de 7/24 kreş uygulaması başlatıldı. Başlatılan projeye ilişkin Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Gebze Belediye Başkanı’na teşekkürlerini iletirken 7/24 #KREŞ olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

Durmuş yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini sağlamak üzere görev yapan sağlık çalışanlarımızdan yola çıkılarak hayata geçirilen 7/24 esaslı kreş hizmeti için, başta #Gebze Belediye Başkanı Sn. @ZinnurBuyukgoz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere 7/24 esasıyla insana hizmet eden tüm çalışanlar adına yapılacak en önemli hizmetlerin başında gelen KREŞ uygulaması, tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmalıdır. Sağlıklı aile, sağlıklı toplum için 7/24 #KREŞ olmazsa olmazımızdır” dedi.