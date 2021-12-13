Sağlık Teknisyeni alımları son dakika! Sağlık Teknikeri alımları ne kadar? Sağlık Teknikeri alımı Sağlık Bakanlığı kontenjan listesi

Sağlık bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı 2021 2022 başvuruları ne zaman yapılacak, sağlık bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak soruları binlerce kişinin merak ettiği konuların başında gelmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 bini sözleşmeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere 40 bin personel için kadro açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

Sağlık Teknikeri alımları ne kadar?

Sağlık teknisyeni ne kadar alınacak? Kaç sağlık teknikeri alımı olacak? 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımları ne zaman olacak? sorusura da yine sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacağının ilandan sonra merak edilir oldu. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır."

Sağlık Teknikeri nedir?

Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.

Sağlık teknisyeni ne iş yapar?

Sağlık Bakanlığı'na ait kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilen sağlık teknikerinin görevleri arasında;

Hastaları karşılamak ve muayene işlemleri için onları ilgili birimlere yönlendirmek,

Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak,

İlgili birimdeki yetkili kişilerin izni doğrultusunda hastaların yürümesi ve hareket etmesine yardımcı olmak,

Hastaların sağlık durumlarında yaşanan değişiklikleri yetkili kişilere iletmek,

Yetkili kişilerin kontrolleri doğrultusunda hastaların egzersiz yapmalarına yardımcı olmak,

Sağlık alanında kullanılacak aletlerin temizliğini yapmak ve işlemler için hazırlamak,

Bulunduğu alandaki evrak işlerinin düzenini ve takibini sağlamak, yer alır.