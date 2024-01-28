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Gündem Gazze'de sağlık sistemi artık çöktü! 70 bine yakın yaralı tedavi edilemiyor...
Gündem

Gazze'de sağlık sistemi artık çöktü! 70 bine yakın yaralı tedavi edilemiyor...

Yeniakit Publisher
2024-01-28 22:03:00 - 2024-01-28 22:04:05
Gazze'de sağlık sistemi artık çöktü! 70 bine yakın yaralı tedavi edilemiyor...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaralıları tedavi edemediklerini belirterek İslam ülkelerine seslendi.

Bombardımana 114 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgede sivillerin bulunduğu tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da artıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 422’ye, yaralıların sayısının ise 65 bin 87’ye yükseldiğini duyurdu. Kudra ayrıca, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 165 kişinin hayatını kaybettiğini, 290 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İslam ülkelerine çağrı!

Kudra tarafından yapılan açıklamada da sağlık sisteminin tamamen çöktüğü de vurgulandı. Açıklamada yaralıların Gazze dışında tedavi edilebilmesinin sağlaması için İslam ülkelerine çağrı yapıldı.

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