Sağlık sigortası fiyatı ne kadar 2021? Çocuklarda sağlık sigortası fiyatı yıllık kaç para?

Korona salgını nedeniyle hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortasına talep arttı. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortası ücreti kaç para olduğu da yine araştırılan konular arasında.

Tamlayıcı sağlık sigortası fiyatı ne kadar 2021?

Üç kişilik bir ailenin yıllık ödeyeceği prim 4.000-4.500 lira arasında. Büyük şehirlerin dışında kişi başına 700-750 liralara kadar fiyat düşüyor. Çocuklarda ise sağlık sigortasının fiyatı yıllık 250-300 liraya kadar iniyor. Şunu da belirteyim, hem özel sağlık sigortası hem de tamamlayıcı sağlık sigortası koronavirüs tedavisini karşılıyor.

Eğitim sigortası ne kadar?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, eğitim sigortasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunda. Noyan Doğan köşe yazısından şunları yazdı: “Önemli sigortalardan biri de eğitim sigortası. Bugün için 200 binden fazla ailenin eğitim sigortası bulunuyor. Sigorta yaptıranların hemen hemen tamamı da çocuğunu özel okulda okutanlar. Amaç ne? Olası risklerde çocuğun eğitimine kesintisiz devam etmesi, eğitim masrafının güvence altına alınması. Kimi eğitim sigortası, ebeveynin vefatı halinde devreye giriyor ve geride kalan çocuk ya da çocukların, eğitim hayatı boyunca masraflarını karşılıyor. Kimi eğitim sigortası da illa da velinin hayatını kaybetmesine gerek olmadan eğitim masraflarını karşılıyor. Pek dillendirmek istemiyorum ama bu salgın döneminde sağlık sigortası kadar eğitim sigortası da önemli. Sanırım, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Peki, eğitim sigortası pahalı bir ürün mü? Değil; 10 yıl eğitim süreli ve 300 bin lira teminatlı bir sigorta için aylık ödenecek prim tutarı şirketine göre 250-300 lira arasında değişiyor.”