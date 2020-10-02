Sağlık-Sen'den Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarına ziyaret

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen heyeti, Suriye sınır hattındaki Elbeyli Mihti Kaplan Entegre Sağlık Merkezi ile Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey Devlet Hastanesi ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi, son durum hakkında bilgi aldı.

Çobanbey Devlet Hastanesi ziyaretinde açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, sınır hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının savaştan kaçan insanlara umut olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımız dil, din, ırk, ayrımı gözetmeden görevlerini yerine getiriyorlar. Bu fedakarlık sağlık çalışanlarımızın insan sağlığına verdiği değeri gözler önüne seriyor. Silahların gölgesinde şifa dağıtmak, kendi canından vazgeçip evinden, ailesinden binlerce kilometre uzakta, başka canlar için alın teri dökmek paha biçilemez bir fedakarlık örneğidir. Sağlık çalışanları tarihe altın harflerle yazılacak çalışmalara imza atıyorlar. Allah, sınırın her iki tarafında görev yapan sağlık çalışanlarımıza güç ve kuvvet versin."

Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcıları Şemsettin Karadoğan ve Yusuf Dural ile Sağlık-Sen Kilis Şube Başkanı Hüseyin Özcan da eşlik etti.