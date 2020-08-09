Sağlık-Sen’den sağlık çalışanına şiddete tepki

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda, yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterilerek herkesin bu zor dönemde canla başla çalışan kutsal meslek çalışanlarına karşı duyarlı olmaya davet edildi.

Temmuz ayında 14 olay

Sağlıkçılara karşı Temmuz ayında 14 şiddet olayının gerçekleştirildiği belirtilen raporda, gerçekleşen olaylarda 21 saldırganın yer aldığı, 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, yaşanan şiddet olaylarının 4 farklı şekilde gerçekleştirildiği kaydedilen raporda, şunlar ifade edildi: “Olayların 8’inin fiili saldırı, 3’ünün hem fiili hem de sözlü saldırı, 2’sinin sadece sözlü, 1’inin de taciz şeklinde olduğuna dikkat çekildi. Bu olayların 7 tanesi bizzat hasta tarafından işlenirken, 5 tanesi hasta yakını, 2 tanesi de magandalar tarafından gerçekleştirildi.”

13 kişi tutuklandı

Öte yandan; raporda, yaşanan olaylardan sonra gözaltına alınan 21 saldırganın 8’inin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı, geri kalan 13 kişinin ise tutuklandığına dikkat çekiliyor. Olayların yaşandığı yerlerin de tespit edildiği raporda, 6 olayın hastanelerde, 2 olayın Aile Sağlık Merkezlerinde diğer 6 vakanın da saha çalışmaları sırasında gerçekleştiği kaydedildi. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının 5’inin doktor, 8’inin 112 ekibi, 2’sinin güvenlik görevlisi, 1 kişinin hemşire ve 6 kişinin de diğer sağlık personeli olduğu tespit edildi.