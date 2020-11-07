  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki'den aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin aksatılmaması talebi
Aktüel

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki'den aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin aksatılmaması talebi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:43:47 -
Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki'den aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin aksatılmaması talebi

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar için yapılacak ek ödemelerin aksatılmamasını istedi.

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'yi ziyaret etti.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilmesi planlanan ancak gecikme yaşanan ek ödemeler konusu görüşüldü.

Planlanan ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Genel Sekreter Baki, "Görevlerini aksatmadan, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı verilirken bir aksama yaşanmaması gerekiyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu ek ödeme sorunu için defaatle görüşmeler yaptık, mücadele ettik, artık sonuç almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ödemelerin, gelecek hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Gündem

İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğ..
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay