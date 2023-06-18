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Sağlık Sağlık raporları o tarihe kadar uzatıldı
Sağlık

Sağlık raporları o tarihe kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 22:46:00 -
Sağlık raporları o tarihe kadar uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engelliler vatandaşlar için uygulanan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık'a kadar uzatıldı” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, kronik hastalığı olan, sürekli ilaç kullanan ve engelli vatandaşların, sağlık raporlarının süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı. Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek” ifadelerini kullandı.

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