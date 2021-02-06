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Aktüel Sağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı... Yaralılar var
Aktüel

Sağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı... Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağlık personelini taşıyan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:32:00 -
Sağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı... Yaralılar var

Topçular yan yoldan D-100 kara yoluna girmek için manevra yapan Mehmet Keleş'in kullandığı 06 BOZ 235 plakalı sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç refüje çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki hemşire Emine Balcı Zeybek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yan yolun İstanbul istikametindeki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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