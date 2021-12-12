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Aktüel Sağlık personeli özlük hakları neler? Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?
Aktüel

Sağlık personeli özlük hakları neler? Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

Son dakika haberi: Sağlık personeli özlük hakları teklifi yasalaştı mı? Sağlık personeli özlük hakları torba yasa maddeleri neler? Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin torba yasa teklifinden çıkartılıp çıkartılmayacağı büyük bir merak konusuydu. Gelen son dakika haberlerine göre, binlerce sağlık personelini yakından ilgilendiren sağlık personeli özlük haklarına ilişkin teklife ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:33:00 - 2021-12-12 14:39:32
Sağlık personeli özlük hakları neler? Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

Son dakika haberi: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yeniden görüşüldü. Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi. Komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşmesinin ardından bu maddelerin torba yasasından çıkarılmasına karar verdi.

Doktor zammı ne zaman yasalaşacak?

Torba kanuna eklenen teklifte uzman hekimlere 5 bin, pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira zam öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yazılı açıklama yaparak, "287 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelimizin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti grupların mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edilmişti. Bu ihdası müteakiben paydaşlarla da istişare ederek konuyu etraflıca ele almak için teklifin görüşmeleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinden sonrasına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

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