Sağlık personeli nöbet ve icap nöbet ücretleri ne kadar 2021?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık katsayıları artması sebebiyle icap nöbetleri ve nöbet ücretleri de artmış oldu. Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, yataklı tedavi ve seyyar hastaneler hastalık nöbet süreleri dışında nöbet tutan kamu personellerinin tuttukları nöbet için nöbet ücreti ödenir. Üniversitelerde tıpta uzmanlık eğitimi görenler ve diş doktorluğu eğitimi gören yabancı uyruklu olanların yataklı tedavi kurumlarında tuttukları nöbet ücretleri de verilir.

Nöbet ve icap nöbet ücretleri ne kadar 2021?

Her 1 saat için nöbet süreleri 657 sayılı kanunda belirtilene göre aylık katsayı çarpımı ile ücretler ödenir. Acil servis, yoğun bakımda, ameliyathanelerde, diyalizlerde tutulan nöbetler için %50 fazla ücret ödenir. Dini bayramlarda nöbetler için %20 fazla ücret ödenir. Nöbet için 6 saat aralıksız nöbet tutmanız gerekir. Aile sağlığı merkezlerinde ve Toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saat nöbet tutulmaktadır. Diğer sağlık kurumlarında ise nöbet ayda en fazla 130 saat olması gerekmektedir.





Sağlık kurumları merkezleri dışında nöbet tutan kamu personellerine tuttukları nöbetler için icap nöbet ücretleri verilir. Her 1 saat nöbet için %40 fazla ücret ödenir. En az 12 saat aralıksız nöbet tutmaları gerekir. Ayda en çok 120 saat nöbet tutmaları gerekir.