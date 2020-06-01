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Aktüel

Sağlık personeli misafirhane ve konaklama amaçlı kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:13:47 -
Sağlık personeli misafirhane ve konaklama amaçlı kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

ANKARA (AA) - Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen sağlık personeli ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.


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